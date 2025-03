Suurema osa Eesti inimeste rahasäästmise võimalused on halvenenud

Kuigi pankadeüleselt võib tunduda, et Eesti inimeste säästud kasvavad, siis neisse numbritesse sisse vaadates selgub, et säästmine on väikese osa eestlaste luksuseks. LHV tellitud värske uuring näitab, et viimase kahe aastaga on meie inimeste säästuvõimekus oluliselt langenud.