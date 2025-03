Luminor: maailmas on tekkimas kaupade defitsiit, mis mõjutab ka Eestit

Toidupood. Osad tooted on Uusküla sõnul kallinenud maailmas valitseva defitsiidi tõttu, aga inflatsioonile on hoogu andnud ka meie oma Eesti valitsus.

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles, et teenused kallinesid aastaga 10,6 protsenti, kõik hinnad kokku aastaga 5,3 protsenti. Osa häda on Eesti enda tekitatud, kuid mõnede toodete puhul on hinnatõusu taga ülemaailmne defitsiit.