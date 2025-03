Kõige soodsam lillekimbu saatmise võimalus on Marianne Lilleäris. Kui tellida sealt 75-eurone roosikimp, lisandub Tallinna piires kulleritasuna vaid 6,50 eurot. Kui aga soovid lilli saata väljapoole Tallinna, algab saatmistasu 9,90 eurost. Lillepood Kannike on samuti üks soodsamaid valikuid, kui otsid taskukohast kullerteenust. Linnasiseselt on saatmistasu veidi alla seitsme euro, kuid linnast väljapoole tellides tuleb arvestada üle 12-eurose lisatasuga.