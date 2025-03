Eelmisel aastal kasvasid palgad jõudsalt, aga tänavu läheb kehvemaks

Statistikaameti eilsed andmed näitavad, et eelmise aasta viimases kvartalis tõusis keskmine brutopalk ehk tasu, kust maksud maha lähevad, 2062 euroni. Aasta kokkuvõttes oli keskmine palk 1981 eurot ehk aasta varasemast 8,1 protsenti kõrgem. Kasv on aeglasem kui kahel varasemal aastal, mil see oli 11 protsenti.