Eesti ettevõte valmistub enneolematu ravivahendi tootmiseks

Nanordica Medical on loonud kroonilistele haavadele plaastri, milles hõbeda asemel kasutatakse hõbeda ja vase segu. Kuigi plaaster ise on juba ammu valmis ja haiglates kasutusel, jõuab see päriselt müügile alles järgmise aasta alguses.

Äriideid oli geenitehnoloogina nanoosakesi ning nende vastasmõju bakterite ja inimrakkudega uurinud Bondarenkol teisigi: kuna firma loodi 2019. aastal ja siis tuli koroona, katsetati vase-hõbedasegu koroonamaskides. «See mõte ei läinud lendu. Tegime valmis, testisime, aga selgus, et viiruste vastu ei ole see piisavalt tugev. Kuid avastasime, et hõbeda-vasesegu efekt on bakterite vastu mitu korda tugevam kui ainult hõbedal,» selgitas Bondarenko.