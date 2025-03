Kanada lõpetas USA alkoholi müügi: «See on hullem kui tollimaksud!»

Poetöötajad eemaldavad Ameerika päritolu alkoholipudeleid Ontario Alkoholi Kontrollnõukogu (LCBO) poe riiulitelt. See on osa vastumeetmetest USA presidendi Donald Trumpi väljakuulutatud tollitariifide vastu, Torontos, Ontarios, Kanadas, 4. märtsil 2025.

Mitmed Kanada provintsid on teatanud, et lõpetavad Ameerika Ühendriikide päritolu alkohoolsete jookide ostmise ja müümise. See otsus on vastus Donald Trumpi tollimaksudele ning süvendab veelgi kahe riigi vahelisi kaubanduspingeid.