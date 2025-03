Luminor: euribori tulevikus on palju ebakindlust

«Nagu oodatud, langetas Euroopa Keskpank taas oma kolme intressimäära 0,25 protsendipunkti võrra. Keskpanga peamine laenuintress on nüüd 2,65 protsenti. Otsus oli oodatud, kuna see peegeldus ka kuue kuu euribori tasemelt, mis oli eile (kolmapäeval – toim) 2,35 protsenti. Kuna kuue kuu euribor ja keskpanga intress järgneva poolaasta jooksul peaksid keskmiselt jääma samasse suurusjärku, siis praegune keskpanga laenuintressist madalam kuue kuu euribor näitab, et keskpangalt oodatakse järgmise poolaasta jooksul intressimäärade jätkuvat langetamist,» märkis Uusküla pressiteates.

Ökonomist selgitas, et iga keskpanga 25 baaspunkti suurune intressimäära langetus toob praegusel ajal kaasa ka euribori languse. Kuigi euribori langus ei toimu just nendel päevadel, kui keskpank intressimäära langetab, sest otsused on oodatud, on suurusjärk kuue kuu euribori langusel sama suur, nagu on keskpanga intressimäära langusel. See tähendab, et keskpanga intressilangetuse otsused toovad kodulaenuvõtjale leevendust laenumaksete suuruses.