Eesti Pank: kiire palgakasvu põhjuseks võib olla tööjõupuudus

Tööpuudus oli möödunud aasta neljandas kvartalis 7,4 protsenti ehk jäi samaks nagu kolmandas kvartalis. Samal ajal on maksu- ja tolliameti andmetel palgasaajate arv endiselt vähenenud. Kui seni on avaliku sektori tegevusalade palgasaajate arv kasvanud, siis praegu see kasv raugeb. Erasektoris väheneb palgasaajate arv edasi, kuid see kahanemine on aeglustunud. Rõõmustavaid sõnumeid saab aga töötlevast tööstusest. See sektor kannatas majanduslanguse ajal tugevasti, möödunud aasta viimastes kuudes aga suurenes selle palgasaajate arv veidi. Ka on töötleva tööstuse tööandjad muutunud optimistlikumaks lähituleviku hõive suhtes.