Tuntud lennufirma kasum kukkus streikide ja hinnatõusu tõttu kolinal

Grupp andis teada, et puhaskasum oli 1,38 miljardit eurot, mis on aasta varasemaga võrreldes 18 protsendi võrra vähem.

Firma mullune käive oli 37,6 miljardit eurot, mida on 2023. aastaga võrreldes kuus protsenti enam.

Jaanuaris selgus, et Lufthansa on saanud ametlikult Läti rahvusliku lennufirma Air Balticu strateegiliseks investoriks. Lufthansa Group investeerib 14 miljonit eurot ja saab selle eest konverteeritava osaluse, mis moodustab Air Balticust 10 protsenti. See osalus muutub tavalisteks aktsiateks pärast Air Balticu börsile minekut (IPOt).