VIDEO Eesti Aasta Ettevõtja 2025: selgus esimese Mõjulooja preemia võitja

Ajaloolise esimese tunnustuse pälvis Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) asutaja ja eestvedaja Tiina Lokk, kelle töö on aidanud Eestil kinnitada oma positsiooni rahvusvahelisel kultuuri- ja loomeettevõtlusmaastikul ning andnud paljudele põhjuse külastada Eestit.

PÖFF ei ole lihtsalt filmifestival – see on globaalne bränd, mis toob Eestisse miljoneid eurosid, rahvusvahelist mainet ja uusi ärivõimalusi. Väikese ja julge algatusena sündinud festivalist on saanud Baltimaade ainus A-klassi filmifestival, mis toob igal aastal Eestisse sadu filmitegijaid, investoreid ja ettevõtjaid üle maailma.