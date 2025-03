Bigbank: majanduslanguse ajal on keskmine palk kasvanud 20 protsenti

Ta tõi esile, et mullu neljandas kvartalis oli keskmine palk juba 2062 eurot. Mediaanpalk on keskmiselt umbes 300 eurot madalam kui keskmine palk. Mediaanpalgakasv on olnud samas suurusjärgus keskmise palga kasvuga. «Arvestades inflatsioonilist keskkonda ja mõõdukat töötust, ei ole selline palgakasv üllatav,» ütles Eamets.