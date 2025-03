«USA turg on endiselt atraktiivne – majandus on heas seisus, nõudlus kasvab ning USA dollari tugevnemine soodustab eksporti. Samas tekitavad muret võimalikud tollitariifid,» ütles Uusküla.

Eksperdi sõnul on Donald Trumpi jaoks probleemiks kaubandusdefitsiit - USA ostab Euroopast rohkem kaupu kui Euroopa USA-st – kõige rohkem on pinnuks silmas autotööstus ja põllumajandus. Sestap on 25-protsendilised tollitariifid Euroopale ka kõne alla tulnud.