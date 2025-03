Pärnumaal Saarde vallas, otse Mulgi valla piiril tegutseb üks Eesti esimesi suuri tuuleparke, kus kõrgeimad tuulikud on 250-meetrised, aga on ka lühemaid. Just see tuulepark on muutnud Mulgi valla rahva tuulikute suhtes tõrksaks.

Foto: Elmo Riig