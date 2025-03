Programm aitab pankadel paremini mõista ja ära kasutada naiste juhitud ettevõtete potentsiaali, edendada innovatsiooni ja arendada naistele suunatud finantstooteid. Samuti toetab see parimate praktikate jagamist finantsasutuste vahel, et vähendada soolist lõhet rahastamises.

Uuringud näitavad, et naiste juhitud ja omanduses olevad ettevõtted on madalama riskitasemega, neil on kõrgem tagasimaksemäär ning suurem kliendilojaalsus. Lisaks paistavad need ettevõtted silma tugeva juhtimise, innovatsiooni ning keskkonna- ja sotsiaalse vastutuse poolest. Ülemaailmselt esindab naiste turg hinnanguliselt 700 miljardi dollari suurust tulu võimalust. Soolise rahastamislõhe vähendamine ei too kasu mitte ainult ettevõtlusele, vaid aitab kaasa ka majanduslikule stabiilsusele ja kasvule.