Igor Habal: maksufestival pole kinnisvaraturult hoogu maha võtnud

Tehingute mediaanhind püsib selles vahemikus, kus ta on viimased kaks aastat olnud, veebruaris oli mediaanhind 2137 eurot ruutmeetri eest. Võrreldes eelmise aasta esimese kahe kuuga on tehingute arv kasvanud 11 protsenti, mediaanhind seitse protsenti ja tehingute käive 23 protsenti.

«Endiselt näeb Eesti kinnisvaraturg välja nagu lapitekk – kui Tallinnas ja selle lähiümbruses seilab turg tõusulainel, siis mida kaugemale pealinna piirkonnast me läheme, seda vähem muutusi näeme. Aasta alguse maksutõusud mõjutavad kõige enam just neid leibkondi, kelle sissetulek on madalam ning kes valdavalt elavad väljaspool Tallinna mõjusfääri, tõenäoliselt ei pruugi me sealsetel lokaalsetel kinnisvaraturgudel positiivseid mõjusid enne tänavuse aasta teist poolt näha,» rääkis Uus Maa juhatuse liige Igor Habal.