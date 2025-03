EUROOPA VS USA Miks jääb Wall Street vanale mandrile alla?

Donald Trump on vähem kui kahe kuuga suutnud finantsturge ja avalikkust üllatada rohkem kui tema eelkäija Joe Biden eelneva nelja aasta jooksul. Mehhikole ja Kanadale määratud tollid läksid otsuse langetamisele järgneval päeval kuuks ajaks pausile, et need vastlapäeval taas kehtestada. Sama saatus tabab Hiina kaupu, aga hiinlaste õnneks on need esialgu madalama maksumääraga. 2024. aastal kasvas USA väliskaubanduse defitsiit 920 miljardi dollarini ning Trump üritab seda tollidega vähendada, kirjutab Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.