Uuring kinnitab: just nii paljud eestlased hoiduvad suuremate kulutuste planeerimisest

«Baltikumi inimesed on praegu küllaltki ettevaatlikud ning kõik suuremad ostud tehakse väga kaalutletult vaatamata sellele, et euribori langus on paljudele leibkondadele rohkem raha kätte jätmas. Tõusnud tulumaks, lisandunud muud maksud ja suvel kasvav käibemaks on Baltikumis enim mõjutamas just Eesti tarbijate kindlustunnet,» selgitas Citadele Balti jaepanganduse juht ja juhatuse liige Edward Rebane.