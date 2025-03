SmartPosti avas Baltikumi suurima sorteerimiskeskuse

«See sorteerimiskeskus on märgilise tähtsusega mitte ainult meie ettevõtte jaoks, vaid kogu Eesti ja Baltikumi jaoks. On märkimisväärne, et just Eestisse jõuab nii suur välisinvesteering, mis tõstab piirkonna logistilist võimekust ja loob eeldused e-kaubanduse jätkuvaks arenguks. Eestisse investeerimine näitab Posti grupi usaldust siinse turu ja majanduskeskkonna vastu,» ütles SmartPosti Baltikumi juht Gediminas Mickus.