Lenno Uusküla: töötleva tööstuse väljavaade on mõõdukalt optimistlik

Tema sõnul on taaskord löögi saanud kapitalikaupade tootmine, kus pärast väga head detsembrit oli langus eelmise aasta põhja lähedasele tasemele jäädes ajaloolisest maksimumist maha veerandi võrra. Samuti on nõrk jätkuvalt kestvuskaupade tarbimine, kus tipust langus on enam kui kolmandiku. Suhteliselt parem on kulukaupade tootmises olukord, kus langus oli minimaalne ja tase on vaid veidi vähem kui kümnendiku võrra madalam tipust.