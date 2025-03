ICA Gruppen teatas, et müüb Rimi Baltikumi ärid maha taanlaste Salling Groupile.

ICA andmetel on Baltikumi poekett väärt 1,3 miljardit eurot (14,4 miljardit Rootsi krooni), sealjuures on ärides sees 0,5 miljardi euro jagu võlga. ICA teatas börsile, et kui tehing lõpule viiakse, saavad nad 7 miljardit Rootsi kooni ja ca 9 miljardi Rootsi krooni suuruse rahavoo.