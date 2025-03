Inbanki juht Priit Põldoja: varsti on meie aktsiad börsil

Inbanki asutaja ja tegev­juhi Priit Põldoja arvates hakkab aeg saama küp­seks, et aktsiatega börsile minna. Eesti majan­duses üllatab räige inflat­sioon ning see, et Eesti on ennast nurka mänginud. Samas on Eesti osa Inbanki äris väike ega mõjuta palju.