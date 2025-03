Naised küsivad vähem palka kui mehed, kuid on oma toimetulekuga sama rahul

Palgalõhe. Pilt on illustratiivne.

Mehed ootavad töökoha vahetamisel keskmiselt 2500 euro suurust netopalka, samas kui naiste palgaootuste mediaan on 500 eurot madalam, ulatudes 2000 euroni. See selgus Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee läbi viidud küsitlusest, milles osales ligi 7000 töötajat. Kus on palgaerinevused suurimad ja mis neid mõjutab?