FOTOD Wise avas uue kontori Krulli kvartalis

Wise'i Euroopa ja Ühendkuningriigi juht Lars Trunin sõnas pidulikul avamisel, et Wise palju kasvanud. «Esimeses kontoris Tehnopolis oli viis töötajat, 5000 klienti ja liigutasime 30 miljonit eurot. Mõtlesime, et teeme ägedat asja ja head teenust. Meie klienditeenindus on tänapäevani väga hea,» rääkis Trunin ja lisas, et kuigi algselt tundus kontor olevat piisav, kasvas ettevõte kiiresti ning 2014. aastal koliti Baltika kvartalisse. «Töötajaid oli juba 140, kliente 230 000 ja liigutasime 1,6 miljardit eurot.»