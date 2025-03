Riik maksis maineuuringu andmetele ligipääsu eest 45 000 eurot

EISA riigiturunduse osakonna juht Kata Varblane ütles, et uuring on igati tõsiseltvõetav ja metoodiliselt usaldusväärne. «Soft Power Indexi andmeid kasutavad enamik riike oma maine mõõtmiseks, kuna see on üks laiapõhjalisemaid ja soodsamaid viise riigile maine uurimiseks,» lausus Varblane.