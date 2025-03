Rimi avab Tallinna lähedal uue logistikakeskuse

Rimi uus keskus koondab kokku kõik ettevõtte operatsioonid ühe katuse alla, tagades nii kaasaegse ja efektiivse töökorralduse. Projekt on oluline verstapost Rimi arengus Eestis, pakkudes energiasäästlikku ja innovaatilist töökeskkonda. Hoones asub ka Rimi keskköök, kus valmivad edaspidi kõik Rimi valmistoidud, välja arvatud pagaritooted ja pitsad, mida valmistatakse kauplustes kohapeal.

Avamisüritusel saavad sõna Rimi Eesti tegevjuht Kristel Mets, Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt, projekti arendajad ning koostööpartnerid. Kohapeal on võimalik tutvuda uue hoonega ning saada eksklusiivne ülevaade sellest, kuidas see aitab muuta kaubanduse tulevikku Eestis.

Uus hoone asub Laagris Gate Tallinna äripargis ja selle pindala on 17 900 ruutmeetrit, millest 4000 ruutmeetrit moodustab Rimi peakontor ning 2300 ruutmeetrit keskköök. Hoone ehitaja on INF Ehitus ning arendajaks Eesti investeerimisettevõte AS Infortar.