«Meeles tuleb pidada, et kallid välismaised relvad ilma laskemoonata ei toimi. Tuleb rajada kohalik laskemoona- ja droonitööstus, lähtudes sellest, mida on Ukrainal vaja läinud. See kulu kurnab, ent lühiajaliselt ka ergutab majandust,» lisas Taagepera intervjuus Sirbile, kus teda küsitlesid toimetajad Valle-Sten Maiste ja Peet Kask.