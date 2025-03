Eestit tabas kaks majandusüllatust korraga

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla tõi välja, et neljandas kvartalis panustasid positiivselt eratarbimise kulutused, mis kasvasid 1,2 protsenti. Valitsussektor panustas negatiivse 1,1 protsendiga ning investeeringud olid miinuses 10,3 protsendiga. Mittetulundussektor kasvas 3,1 protsenti. See tähendab, et valitsussektor ostis vähem kaupu ja teenuseid.