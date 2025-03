Pank selgitab: millistel laenutingimustel võiksid meditsiinitöötajad praegu uut kodu osta?

Viimastel aastatel on kinnisvaraturgu Eestis mõjutanud mitu tegurit – inimeste ostujõu langus, turul vabalt ringleva raha vähenemine ning inflatsiooni ohjeldamiseks kõrgel püsinud euribor, mille tõttu on turg olnud suhteliselt passiivne. Siiski on alates eelmise aasta lõpust märgata elavnemist – kinnisvaratehingute arv on mitu kuud järjest kasvanud, mis viitab võimalikule aktiivsuse suurenemisele.