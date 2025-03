Uuendused viisid Eesti Loto veebilehe rivist välja

Eesti Loto saatis oma mängijatele selgitava kirja, milles teatas, et ettevõte on läinud üle uuele süsteemile. Nende sõnul oli see ainuvõimalik samm edasi, kuna vana süsteem ei võimaldanud vajalikul kiirusel arendusi teha ega lotomänge uuendada. Kuigi üleminek uuele platvormile õnnestus, on esinenud tehnilisi probleeme, mida praegu aktiivselt lahendatakse.​