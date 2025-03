Tõnu Mertsina: mullune majanduslangus oli oodatust väiksem

Ta tõi välja, et Eesti SKT on nüüd kvartali võrdluses kasvanud püsivhindades juba alates eelmise aasta teisest kvartalist ja majanduslanguse põhjast oli see neljandas kvartalis juba protsendi võrra kõrgem. Ka jooksevhindades ehk rahalises arvestuses on majanduskasv veidi hoogustunud, kasvades möödunud aasta viimases kvartalis 5 protsenti.