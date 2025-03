Lennuameti ekstöötaja: riik ei saa Nordica lennukite eest soovitud rahasummat

«Kokku räägime seitsmest lennukist, millest kuus on Tallinnas ja üks praegu Sloveenias hooldusel. Andsin suunise Transpordi Varahalduse juhtidele, et nad alustaksid müügiprotsessi võimalikult ruttu ja viiksid selle lõpule tuleva aasta esimeseks kvartaliks, et lennukid saaksid müüdud suve alguseks, mil nõudlus on kõige suurem,» märkis Svet pressikonverentsil.