«Vaadates just aastakasvu numbreid, siis on näha, et neljandas kvartalis panustasid positiivselt eratarbimise kulutused, mis kasvasid 1,2 protsenti. Valitsemissektori panus oli negatiivse 1,1 protsendiga ning investeeringud miinuses 10,3 protsendiga. Mittetulundussektor kasvas 3,1 protsendi võrra,» ütles Uusküla.