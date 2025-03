PEAGI VALMIS Algas miljoneid maksva Luccaranna elurajooni viimase etapi ehitus

Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul on kümnel hektaril laiuv Luccaranna arendus ja ka müük liikunud jõudsalt ka viimasel paaril rahulikumal aastal. «Luccaranna saab lõplikult valmis aasta pärast, kuid juba praeguseks on ligikaudu kolmveerand kodudest müüdud ja enam kui pooltesse on ka elanikud tänaseks sisse kolinud,» kinnitab Vähi, kelle sõnul on Luccaranna koos lähedal asuva, juba eelmisel aastal lõplikult valminud ja samuti Invego rajatud Tiskreoja elurajooniga muutnud just selle Haabersti ja Tabasalu vahelise ala viimase viie aasta kõige kiiremini arenenud piirkonnaks. «Rahulik elukeskkond, mere lähedus, korralik kaasaegne taristu ja mitmekesised vaba aja veetmise võimalused muudavad just selle piirkonna atraktiivseks,» selgitab Vähi.