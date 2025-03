Pank kandis kliendi kontole 280 dollari asemel 81 triljonit

Kolmas töötaja avastas probleemi panga bilansis leides ülekande 90 minutit pärast selle toimumist. Siseauditi raporti kohaselt võeti ülekanne tagasi mõned tunnid hiljem, kirjutab Financial Times viidates kahele sündmusega kursis olevale allikale.

Citigroupi siseauditi raporti kohaselt, mida on näinud ka Financial Times, toimus eelmisel aastal kümme peaaegu toimunud valeülekannet summaga miljard dollarit. Aasta varem oli taolisi juhtumeid 13.

Taolisi peaaegu vigadest ei pea raporteerima, mis tähendab, et ammendavat ülevaadet nende kohta ei ole. Regulaatorite ja pankade riskijuhtide sõnul on sellised juhtumid summadega, mis on suuremad kui miljard dollarit, väga haruldased.