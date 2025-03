Pärast Venemaa gaasist lahtiütlemist on Euroopa riikidel olnud kolm valulist aastat. Kõige suuremat mõju on see avaldanud Saksamaa majandusele, mis oli varem üles ehitatud odavale Venemaa gaasile. Energia hinnatõus on pidurdanud sealset majanduskasvu ning osad ettevõtted on viinud oma tootmise välismaale.