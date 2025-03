Euroopa Liit nõuab, et kõik riigid hakkaksid oma tarbijaid uue maksuga koormama. Asi puudutab Euroopa Liidus nn ETS 2 direktiivi (Eestis jookseb see atmosfääriõhu kaitse seaduse all), millega laiendatakse heitkogustega kauplemise süsteemi ehitistele ja transpordile. Maakeeles: kui varem tuli CO2 kvoodi eest maksta 43 ettevõttel – Ida-Viru põlevkivielektrijaamadel ja suurtööstusel, siis nüüd saavad selle lisamaksuga nuheldud kõik, kes seni veel ETS 1 alt välja jäänud: väiksem kaugküttepakkuja, kes kasutab gaasi, kivisütt, (põlevkivi on ETS1 all juba) või muud fossiilset kütust. Uue maksu alla pannakse ka transpordikütused, mis tähendab automaatset hinnatõusu tanklates. Puit on selle kauplemissüsteemi alt välja arvatud. Kogu selle plaani maksab kinni lõpptarbija.