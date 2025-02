Ekspert: andmed viitavad, et Eesti tööstuses on palkade ja kasumite tõusuks peidus 450 miljonit eurot

«Karm konkurents eksportturgudel ja sisendite hinnatõus on paljudes valdkondades Eesti ettevõtete kasumid peaaegu olematuks lihvinud. Äsja avaldati ka Kantar Emori uuringutulemused, et inimeste hulk, kes suudab igapäevakulude kõrvalt veidigi säästa, on tuntavalt vähenenud. Kõigi muude murede kõrval toob see ettevõtete jaoks selgelt kaasa veel suurema tööjõuvoolavuse, kui inimesed on valmis kasvõi veidi parema palga eest konkurendi juurde minema,» tõi Varik välja.