Bitcoin'i hind langes viimase kolme kuu madalaimale tasemele

Krüptovara langes 79 525,88 dollarile. Kuu ajaga on bitcoin'i hind järsult langenud. Bitcoin'i hinnarekord oli veidi üle 109 000 dollari, mis saabus eelmise kuu ostuhulluse ajal. See tähendab veidi üle 20 protsendist hinnalangust. Hinnarekordi põhjustas investortite lootus, et USA president Donald Trump leevendab oluliselt valdkonna eeskirju.