SEB avaldab, mis riigid on viimastel aastatel Eestist rikkamaks saanud

Millised Eesti tugevused aitavad meil liidergruppi jõuda?

Plaanides järgmiseid spurte tasub arvesse võtta majanduse pikaajalisi konkurentsieeliseid. Viimasel kümnendil on peamine panustaja siinsesse majanduskasvu olnud info ja side sektor. Eelmisel aastal küündis selle osatähtsus SKPs juba 9%ni, mille poolest olime ilmselt enim IT valdkonnale toetuv riik Euroopas. Juba aastakümnete eest alguse saanud panustamine IT sektori arengule on Eestis välja kujundanud rohkearvulise ja väga pädeva töötajaskonna. Traditsioonilistele IT firmadele on lisandunud hulk tehnoloogiaettevõtteid, kelle äri küll baseerub IT lahendustele, kuid kandub sellest palju kaugemale. Nii mõnigi sellise ettevõttega alustanud eestlane on tänaseks saanud väga jõukaks, tuues sektorisse lisaks tööjõule ka hulganisti kapitali. Vaadates suundumusi maailmas, tundub, et sellele sektorile rõhumine võiks Eesti majandust kanda ka edaspidi.