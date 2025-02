Eestis on palju erinevaid ujulaid, kus saab ujumist harrastada – mõned neist on seotud spordiklubide või lasteaedadega, teised tegutsevad iseseisvalt. Võrdlus näitab, et üksikpiletite ja kuukaartide hinnad võivad olenevalt asukohast ja kellaajast oluliselt erineda. Postimees Tarbija koostas juhusliku valimi ja uuris, millised on erinevate ujulate hinnad.