Enefit Greeni kvartalikäive kasvas veidi, kasum seevastu järsult

«Keskendusime mullu oma suurimate parkide valmis ehitamisele ja stabiilsele töölepanekule. Aastatagusega võrreldes oleme kasvanud suureks tootmisettevõtteks. Meil on töös märkimisväärselt rohkem tootmisvarasid, mille maht ületab 1100 MW piiri,» kommenteeris tulemusi Enefit Greeni juhatuse esimees Juhan Aguraiuja. «Tootsime 2024. aastal 1,9 TWh (+40%) elektrit ja 415 GWh (-31%) soojusenergiat. Elektritoodangu kasvu vedasid eest meie järjest valminud ja stabiilsema toodanguni jõudnud tootmisvarad, sh täismahus tootmise alustamine Eesti Sopi-Tootsi tuulepargis (255 MW). See kasv on tunduvalt suurendanud elektritoodangut ja müügimahtu ning aidanud paremini täita pikaajalisi elektrimüügilepinguid.»