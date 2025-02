Kontserni juhatuse liikme ja finantsjuhi Marlen Tamme sõnul kasvas 2024. aastal Eesti Energia pea kõikide kontserni ärivaldkondade kasumlikkus. Erandiks on hääbuv põlevkivielektri tootmine, mille kasumlikkus on tugevalt langenud. «Taastuvenergia tootmine, elektrimüük, võrguteenuse osutamine ning vedelkütuste tootmine on ärivaldkonnad, mis kõik andsid tugeva panuse kontserni kasumisse. Varustuskindluse tagamiseks oluline põlevkivil põhinev elektritootmine on aga turul oma konkurentsivõime kaotanud ning toodab kahjumit,» selgitas Tamm.