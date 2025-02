Trump lubas 20. jaanuaril presidendi ametisse astudes ameeriklastele kuldset aega ja inflatsiooni kahanemist nullini. Nüüdseks on hinnad pigem tõusnud ja tarbijakindlus vähenenud. Ka alguses mürinaga lakke hüpanud aktsiad ja krüptovaluutad on praeguseks kukkunud tublisti alla taseme, kus oldi kuu tagasi.

Kuna Trump ähvardab ka Euroopat 25-protsendilise tollimaksuga, langevad siinsedki aktsiad, eriti autotootjate omad. Trumpi sõnul loodi Euroopa Liit selleks, et USAd tüssata, ning nüüd soovib ta ühendust karistada, kuna Vanas Maailmas ei lähe nende autod ega ka paljud muud kaubad eriti müügiks.

Kui Trump väidab, et neil on ELiga 320 miljardi euro suurune kaubavahetuse puudujääk, siis Euroopa Komisjoni hinnangul on puudujääk vaid 48 miljardit eurot ning kui teenuste import-eksport ka hulka arvata, kaldub puudujääk USA kasuks.