Skulptuur, mis kujutab kätt, hoides naftapuurtorni, on jäädvustatud riigile kuuluva naftafirma Petroleos de Venezuela S.A. ees Caracases 26. veebruaril 2025. USA president Donald Trump teatas samal päeval, et tühistab oma eelkäija Joe Bideni poolt 26. novembril 2022 Venezuelale antud nafta «kontsessioonid»

USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et ta tühistab naftahiid Chevroni tegutsemisloa Venezuelas. Vasakpoolse vastase Nicolás Maduro poolt juhitud riigi nõrgale majandusele on see suur tagasilöök.