Kas tulumaksutagastus võib jätta toetusest ilma? Vastab töötukassa

Riikliku töötutoetuse saajatel tuleb arvestada, et kui tagastatav tulumaks ületab 410,13 eurot, peatatakse töötutoetuse maksmine üheks kuuks. Selle põhjuseks on asjaolu, et seaduse järgi käsitletakse tulumaksutagastust sissetulekuna. Töötukassa peatab toetuse maksmise 30 päevaks juhul, kui registreeritud töötul tekib kahe nõustamiskorra vahel sissetulek, mis ületab nimetatud piiri.