Konkursi postisideteenuseid pakkuva Omniva (riigiettevõtte Eesti Post kaubamärk) juhatuse esimehe kohale võitis toonane statistikaameti peadirektor Mart Mägi 2021. aasta varakevadel. Tema lepinguline tööperiood pidanuks kestma viis aastat, jäi aga aasta jagu lühemaks. Mägi kinnitab, et tema lahkumise ainus põhjus on, et lubatud muudatused said ettevõttes ellu viidud ja nüüd tahaks ta uusi väljakutseid.