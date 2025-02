Nvidia tulemused näitavad, et tehisarubuum jätkub hoogsalt

Kui jaanuari lõpus tuli uudis, et Hiina iduettevõte DeepSeek on valmis saanud oma tehisarurakenduse, mis on senistest, USA ettevõtete arendatavatest mitu korda odavam, läks Nvidia aktsia hind vabalangusesse, pühkides ettevõtte väärtusest sadu miljardeid dollareid.