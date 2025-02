INTERVJUU Aasta investor vaatab ringi Tallinna börsil

Ikka on muutunud. Veidi rohkem kutsutakse rääkima. Ka sisemine tunne on muutunud. Tunnen justkui rohkem vastutust, kui ma kuskil midagi kommenteerin. Ma ei taha inimesi mõjutada konkreetsete ostusoovitustega. Seetõttu lisan, et see on minu tees, aga vaadake ise. Kui ma midagi ostan või müün, ei tähenda see, et teised peaksid samuti tegema