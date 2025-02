Inimesed kulutavad Eesti hotellides järjest rohkem raha

Majutusettevõtete teenuste maht kasvas 2024. aasta neljandas kvartalis võrreldes 2023. aasta neljanda kvartaliga 2,1 protsenti. Toitlustuses ulatus kasv 9,1 protsendini. Toiduainete hinnatõus on nendest kasvunumbritest juba maha võetud, mis näitab, et vaatamata üldisele hinnatõusule saavad inimesed lubada siiski väljas söömist, märkis Michelson.

Sarnane positiivne trend kajastub ka ööbimiste arvus Eesti majutuskohtades. Statistikaameti andmetel ööbisid turistid meie majutusasutuses 2024. aasta neljandas kvartalis 8 protsenti rohkem võrreldes 2023. aasta neljanda kvartaliga. Seejuures on kasv suurem just välisturistide osas, kus ööbimisi oli 11 protsenti rohkem, võrdlusena siseturistide 5 protsendiga. «See näitab, et Eesti majutusasutuste tehtud pingutused aastavahetuse ja jõulude aegsete puhkajate meelitamiseks on kandnud vilja,» ütles Michelson.