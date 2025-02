Minister Hartman kasutab ühistranspordi rahastamiseks riigi reserve

«Mul on väga hea meel, et me tänasel [neljapäevasel – toim.] valitsuse istungil leppisime kokku, et selle aasta ühistranspordi vajadus, täiendavad 37 miljonit, me leiame riigieelarve sihtotstarbelisest reservist,» ütles minister valitsuse pressikonverentsil.